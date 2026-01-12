Россиян предупредили о штрафах в месседжерах: вот в каких случаях их можно получить

В России могут оштрафовать за оскорбительное голосовое сообщение в мессенджере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Так, суд в Москве рассмотрел дело, где женщина отправила в Telegram оскорбительные аудиосообщения. Получившая эти послания женщина подала жалобу в прокуратуру, где действия отправительницы были признаны административным правонарушением по статье об оскорблении.
В качестве одного из доказательств следствием был предоставлен акт исследования аудиозаписи. В ходе судебного разбирательства подсудимая заявила о признании вины и своем раскаянии.
Уточняется, что женщине был назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.
До этого в Госдуме выступили с инициативой установить административную ответственность за оскорбление учителей. Немногим ранее в Московской области семью школьника, который обматерил учителя, обязали выплатить 30 тыс. рублей.