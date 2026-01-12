Украинские военные расстреляли в городе Селидове в ДНР 130 граждан. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
— Безусловно, количество погибших мирных жителей зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там боевики ВСУ. В Селидово они вышли, 130 человек расстреляли, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что из-за зверств украинских боевиков много людей покинули прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.
Пленный боец ВСУ Валерий Соколенко, насиловавший и убивавший жителей Донбасса в 2017 году, хвастался сослуживцам своими «подвигами». Об этом ранее рассказал другой пленный украинец Сергей Гусар.
Видеозапись с рассказом военного ВСУ представил Родион Мирошник. В комментарии СМИ он заявил, что украинские власти не привлекли Соколенко к ответственности за совершенные им преступления.
Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала о жестоком обращении польских наемников ВСУ с мирным населением. По ее словам, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую потом пытались убить.