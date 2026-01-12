Мирошник сообщил, что ВСУ расстреляли в Селидове 130 человек

— Безусловно, количество погибших мирных жителей зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там боевики ВСУ. В Селидово они вышли, 130 человек расстреляли, — цитирует его РИА Новости.