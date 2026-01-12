Рейс Новосибирск — Санкт-Петербург задержан на 4 часа

Вылет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург задержан на 4 часа. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, борт авиакомпании Smartavia 12 января отправится в северную столицу в 12:15 вместо запланированных 8:05. Причины задержки не уточняются.
Кроме того, рейс Новосибирск — Москва (Шереметьево) той же авиакомпании покинет Толмачёво с опозданием на час.
С прибытием в Новосибирск 12 января также задерживаются самолеты из Москвы (2 рейса), Санкт-Петербурга и Мирного. Последний прибудет почти на 8 часов позже запланированного времени.