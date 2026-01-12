Ричмонд
Рекультивация двух свалок под Новосибирском обойдётся в миллиарды рублей

На ликвидацию двух мусорных полигонов в Новосибирской области — Гусинобродского и Левобережного — потребуется как минимум два миллиарда рублей, поскольку рекультивация каждого оценивается в 1 миллиард.

Источник: Сиб.фм

Окончательные цифры станут ясны после проектирования и одобрения государственными экспертизами всей проектной документации, сообщили в министерстве ЖКХ региона РБК-Новосибирск.

При этом старые свалки закроют только после строительства двух новых перерабатывающих комплексов («КПО») в районе Раздольного и Верх-Тулы, которые получат названия «Правобережный» и «Левобережный». Эти предприятия будут построены концессионерами. Первое концессионное соглашение, касающееся «Правобережного» КПО, власти рассчитывают заключить в первой половине 2026 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области ликвидирована 31 стихийная свалка.