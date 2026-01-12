Рекультивация двух свалок под Новосибирском обойдётся в миллиарды рублей

При этом старые свалки закроют только после строительства двух новых перерабатывающих комплексов («КПО») в районе Раздольного и Верх-Тулы, которые получат названия «Правобережный» и «Левобережный». Эти предприятия будут построены концессионерами. Первое концессионное соглашение, касающееся «Правобережного» КПО, власти рассчитывают заключить в первой половине 2026 года.