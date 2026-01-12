Кнутов сказал, как ВС РФ будут уничтожать ЗРК Tempest США, переданную ВСУ

Кадры, зафиксировавшие работу мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Tempest, переданного США Украине, оценил военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с aif.ru он указал на слабые места установки.
«ЗРК Tempest создали на базе багги. Получилась машина с хорошей проходимостью, но практически без брони. Учитывая это, ЗРК будет применяться в тылу вместе с мобильными группами ПВО или будут использоваться для прикрытия каких-то важных объектов. Еще один минус — у этой установки всего две ракеты, потом ее надо перезаряжать. То есть, рядом должен быть склад либо машина с с ракетами», — объяснил военный эксперт.
По словам Кнутова, в арсенале ВС РФ достаточно много вооружения, которым можно уничтожить ЗРК Tempest.
«Если ЗРК Tempest противник будет использовать в районе боевых действий на передовой, то установку могут легко достать артиллерия и FPV-дроны. Если ЗРК Tempest будет использоваться в тылу противника, то ее могут уничтожить “Герани”», — добавил он.
Ранее Кнутов рассказал об особенностях ЗРК Tempest.