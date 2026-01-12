Кнутов сказал, как ВС РФ будут уничтожать ЗРК Tempest США, переданную ВСУ

«ЗРК Tempest создали на базе багги. Получилась машина с хорошей проходимостью, но практически без брони. Учитывая это, ЗРК будет применяться в тылу вместе с мобильными группами ПВО или будут использоваться для прикрытия каких-то важных объектов. Еще один минус — у этой установки всего две ракеты, потом ее надо перезаряжать. То есть, рядом должен быть склад либо машина с с ракетами», — объяснил военный эксперт.