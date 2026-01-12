Ричмонд
Кнутов сказал, как ВС РФ будут уничтожать ЗРК Tempest США, переданную ВСУ

Слабые места места переданной ВСУ американской ЗРК Tempest назвал военный эксперт Кнутов. Об объяснил, какое наше вооружение может противостоять новинке, поступившей противнику.

Источник: Аргументы и факты

Кадры, зафиксировавшие работу мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Tempest, переданного США Украине, оценил военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с aif.ru он указал на слабые места установки.

«ЗРК Tempest создали на базе багги. Получилась машина с хорошей проходимостью, но практически без брони. Учитывая это, ЗРК будет применяться в тылу вместе с мобильными группами ПВО или будут использоваться для прикрытия каких-то важных объектов. Еще один минус — у этой установки всего две ракеты, потом ее надо перезаряжать. То есть, рядом должен быть склад либо машина с с ракетами», — объяснил военный эксперт.

По словам Кнутова, в арсенале ВС РФ достаточно много вооружения, которым можно уничтожить ЗРК Tempest.

«Если ЗРК Tempest противник будет использовать в районе боевых действий на передовой, то установку могут легко достать артиллерия и FPV-дроны. Если ЗРК Tempest будет использоваться в тылу противника, то ее могут уничтожить “Герани”», — добавил он.

Ранее Кнутов рассказал об особенностях ЗРК Tempest.