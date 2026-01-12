В Омске разработали способ существенного увеличения сроков службы зимников

«Поливиниловый спирт при распылении проникает в толщу снега и после уплотнения создает более прочное покрытие, которое имеет принципиально новые характеристики. Такое покрытие становится более устойчивым к образованию колей и нужно реже профилировать, что снижает затраты на эксплуатацию. Увеличение срока службы зимника может составлять до месяца. Если обычно зимник работает около 3−5 месяцев, то предлагаемые решения могут обеспечить прирост срока службы порядка 20%», — сказал Лунев.