Раскрыто, почему мужчина проглотил девять предметов и попал на операционный стол

В индийском городе Джайпур врачи провели экстренную операцию 26-летнему мужчине, поступившему с жалобами на резкую боль в животе. В ходе обследования медики обнаружили в его организме сразу несколько инородных предметов.
Как сообщает издание «Бхаскар инглиш», пациент самостоятельно обратился за медицинской помощью после ухудшения самочувствия. Диагностика показала наличие в желудке и кишечнике семи зубных щеток и двух гаечных ключей.
Размер и форма предметов исключали возможность их удаления малоинвазивным способом. Врачи приняли решение о проведении полостной операции. Хирургическое вмешательство продолжалось около двух часов, в течение которых все посторонние объекты были извлечены.
Медики установили, что мужчина страдает психическим расстройством. Именно этим, по данным врачей, объясняется его склонность к проглатыванию несъедобных предметов. Состояние пациента после операции оценивается как стабильное.
Читайте также: Выяснилось, что уехавший активист обвинил Киев в сокрытии удара «Орешником».