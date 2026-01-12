Ричмонд
Раскрыто, почему мужчина проглотил девять предметов и попал на операционный стол

В индийском городе Джайпур врачи провели экстренную операцию 26-летнему мужчине, поступившему с жалобами на резкую боль в животе.

В индийском городе Джайпур врачи провели экстренную операцию 26-летнему мужчине, поступившему с жалобами на резкую боль в животе. В ходе обследования медики обнаружили в его организме сразу несколько инородных предметов.

Как сообщает издание «Бхаскар инглиш», пациент самостоятельно обратился за медицинской помощью после ухудшения самочувствия. Диагностика показала наличие в желудке и кишечнике семи зубных щеток и двух гаечных ключей.

Размер и форма предметов исключали возможность их удаления малоинвазивным способом. Врачи приняли решение о проведении полостной операции. Хирургическое вмешательство продолжалось около двух часов, в течение которых все посторонние объекты были извлечены.

Медики установили, что мужчина страдает психическим расстройством. Именно этим, по данным врачей, объясняется его склонность к проглатыванию несъедобных предметов. Состояние пациента после операции оценивается как стабильное.

