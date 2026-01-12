Глава ФРС Пауэлл заявил, что Минюст США готовит для него уголовные обвинения

Он отметил, что 9 января министерство юстиции вручил ФРС повестки большого жюри. Угрозы от правоохранительного ведомства уголовным преследованием связаны с его показаниями в банковском комитете Сената [Конгресса] в июне прошлого года.
«Это беспрецедентное действие следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа», — отметил Пауэлл.
Глава ФРС также добавил, что его показания в Конгрессе — только предлог. Якобы истинная причина давления и угроз — установление ФРС на основе своих оценок процентной ставки, которая идет во благо американцам, а не в угоду президенту США.
При этом с поста Пауэлл уходить отказался.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал назначение на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла одним из худших своих решений.
Позже Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его упрямым волом. Он также сообщил, что кандидат на пост нового главы ФРС будет объявлен в начале 2026 года. До этого Трамп уже критиковал работу Пауэлла, который, по словам американского президента, должен был «уже давно» снизить ключевую ставку в стране.