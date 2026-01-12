Глава ФРС Пауэлл заявил, что Минюст США готовит для него уголовные обвинения

Позже Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его упрямым волом. Он также сообщил, что кандидат на пост нового главы ФРС будет объявлен в начале 2026 года. До этого Трамп уже критиковал работу Пауэлла, который, по словам американского президента, должен был «уже давно» снизить ключевую ставку в стране.