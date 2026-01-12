Маршрут кортежа Трампа во Флориде изменили из-за подозрительного предмета

Маршрут кортежа президента Соединённых Штатов Дональда Трампа скорректировали из-за «подозрительного предмета», заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.
«Во время предварительного осмотра аэропорта Палм-Бич Секретной службой США был выявлен подозрительный предмет. Потребовалась дополнительное расследование, и маршрут президентского кортежа был соответствующим образом скорректирован», — сказала она в ходе встречи с журналистами.
Напомним, Трамп провёл выходные в штате Флорида.
Левитт отметила, что вылетел из Флориды и пообщался с представителями средств массовой информации на борту своего самолёта.
Трамп рассказал, что ничего не знает о случившемся.
Напомним, покушение на Трампа произошло осенью 2024 года неподалёку от его гольф-клуба во Флориде.
Ещё одно покушение на Трампа было совершено летом 2024 года, когда он выступал в Пенсильвании. Трамп был ранен в ухо. В Секретной службе рассказали о ликвидации подозреваемого — Томаса Мэтью Крукса.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с призывом наказать истинных заказчиков покушения на его жизнь. По мнению Медведева, эти люди находятся на Украине.