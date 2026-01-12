Выяснилось, как популярный актер ответил на слухи о задержании с наркотиками

По словам Ямана, он проживает в Италии и не имеет отношения к информации о полицейской операции в ночных заведениях турецкой столицы. Актер дал понять, что сообщения о якобы найденных при нем запрещенных веществах не соответствуют действительности. Он также указал, что в случае реального задержания не смог бы в короткие сроки покинуть Турцию и вернуться в Италию.