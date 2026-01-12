Выяснилось, как популярный актер ответил на слухи о задержании с наркотиками

Турецкий актер Джан Яман прокомментировал распространявшиеся сообщения о его якобы задержании в Стамбуле. Артист заявил, что в настоящее время находится за пределами страны.
По словам Ямана, он проживает в Италии и не имеет отношения к информации о полицейской операции в ночных заведениях турецкой столицы. Актер дал понять, что сообщения о якобы найденных при нем запрещенных веществах не соответствуют действительности. Он также указал, что в случае реального задержания не смог бы в короткие сроки покинуть Турцию и вернуться в Италию.
Яман отдельно отметил, что турецкие средства массовой информации на протяжении длительного времени публикуют о нем негативные материалы, что, по его мнению, и стало причиной появления подобных слухов.
Ранее в ряде источников утверждалось, что актер был задержан в ходе рейда правоохранительных органов по ночным заведениям Стамбула. Сообщалось, что при нем якобы обнаружили твердые предметы красноватого цвета.
На этом фоне в начале января в Турции действительно прошли массовые задержания в рамках расследования дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего были задержаны 24 человека, среди которых оказался актер Догукан Гюнгер, известный по роли в одном из популярных турецких сериалов.
