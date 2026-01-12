Синоптик Ильин: засыпавшие Москву снегопады продолжат идти в начале недели

«На этой неделе снегопады практически сойдут на нет. Снегопады еще пройдут в понедельник и вторник, но по интенсивности они не сравнятся с предыдущим циклоном. Снегопад будет небольшим, за период около двух суток выпадет всего 5−7 сантиметров осадков», — отметил синоптик.