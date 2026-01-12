Ричмонд
Синоптик Ильин: засыпавшие Москву снегопады продолжат идти в начале недели

В московском регионе после сильных снегопадов высота сугробов превысила климатическую норму. Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде на первой после праздников рабочей неделе.

Источник: Аргументы и факты

В начале первой после новогодних праздников рабочей недели в Москве продолжат идти снегопады, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Напомним, 9 января в Москве прошел снегопад, который вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений. После сильных снегопадов, по словам синоптика Михаила Леуса, высота сугробов превысила климатическую норму.

Ильин, комментируя это, отметил, что в начале рабочей недели снегопады продолжатся, но будут менее интенсивными.

«На этой неделе снегопады практически сойдут на нет. Снегопады еще пройдут в понедельник и вторник, но по интенсивности они не сравнятся с предыдущим циклоном. Снегопад будет небольшим, за период около двух суток выпадет всего 5−7 сантиметров осадков», — отметил синоптик.

Ранее синоптик Позднякова предупредила об аномальных морозах до −21 градусов в Москве.