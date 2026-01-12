Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как Елена Степаненко неожиданно вернулась на телевидение

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко после длительного перерыва вновь появилась на федеральном телеканале.

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко после длительного перерыва вновь появилась на федеральном телеканале. Артистка приняла участие в новом выпуске программы «Утренняя почта» на канале «Россия 1».

72-летняя юмористка вышла в эфир с новым номером, активно участвовала в программе и привлекла внимание зрителей заметными изменениями во внешности. Степаненко выглядела значительно моложе прежнего, что сразу стало предметом обсуждения среди аудитории.

После развода с Евгением Петросяном артистка на длительное время отказалась от публичной активности и концертной деятельности, несмотря на предложения продюсеров и потенциально высокие гонорары. В тот период она практически не появлялась на телевидении и вела закрытый образ жизни. Известно, что сразу после разрыва сил на работу над внешностью у нее не было.

Ранее Степаненко рассказывала, что при росте 168 сантиметров ее вес достигал 110 килограммов. В последнее время ситуация изменилась: по имеющимся данным, артистка похудела до 68 килограммов. В профессиональной среде обсуждаются версии о возможном хирургическом вмешательстве, однако официального подтверждения этому нет, а изменения выглядят сдержанно и естественно.

Как сообщалось ранее, в августе 2025 года Степаненко начала возвращаться к работе на телевидении и приступила к съемкам программ. До этого она некоторое время находилась в США, где проживает старшая дочь Евгения Петросяна. После развода родителей женщина поддержала Степаненко и прекратила общение с отцом и его новой семьей.

Читайте также: Выяснилось, что уехавший активист обвинил Киев в сокрытии удара «Орешником».