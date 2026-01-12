Стало известно, как Елена Степаненко неожиданно вернулась на телевидение

После развода с Евгением Петросяном артистка на длительное время отказалась от публичной активности и концертной деятельности, несмотря на предложения продюсеров и потенциально высокие гонорары. В тот период она практически не появлялась на телевидении и вела закрытый образ жизни. Известно, что сразу после разрыва сил на работу над внешностью у нее не было.