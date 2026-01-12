Ричмонд
Скончалась Нина Кашич — экс-руководитель библиотеки омского Дома актера

Более 40 лет женщина возглавляла учреждение и создавала уникальное собрание книг.

Источник: Комсомольская правда

10 января на 81-м году жизни скончалась Нина Кашич, которая более четырех десятилетий руководила библиотекой омского Дома актера.

«Вместе с Ножери Давидовичем Чонишвили им удалось составить одно из лучших собраний книг, связанных с искусством театра», — вспоминает известный исследователь истории театра Лариса Ханжарова.

Библиотека под руководством Кашич активно развивалась и пополнялась редкими историческими изданиями.

Дата и место прощания будут объявлены позже.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования близким почившей.