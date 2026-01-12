Россиянам рассказали, какая зарплата принесет максимум пенсионных баллов

Зарплата в 248 тысяч рублей принесет максимум пенсионных баллов, сообщили в Совфеде.
Для начисления максимального количества пенсионных коэффициентов в 2026 году ежемесячный заработок должен составлять 248 тысяч рублей. Об этом сообщила сенатор, бывший руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК — прим. URA.RU) заработная плата граждан должна составлять в месяц в 2026 году 248 250 рублей и более», — сказала Мельникова. Ее слова приводит РИА Новости.
Сенатор добавила, что на 2026 год максимальная величина базы для исчисления страховых взносов установлена в размере 2 млн 979 тысяч рублей, что эквивалентно 248 250 рублям в месяц. Мельникова отметила, что при таком уровне дохода за год возможно получить десять пенсионных баллов.
Как пример сенатор привела, что при страховом стаже 37 лет и максимальном размере заработной платы в 248 250 рублей размер страховой пенсии составит 67 585,59 рубля. «Данная сумма получается путем умножения полученных гражданином пенсионных баллов на их стоимость в 2026 году — 156,76 рубля — и прибавления к этой сумме фиксированной выплаты к пенсии — 9584,69 рубля», — подытожила Мельникова.
Для оформления пенсионных выплат гражданину необходимо накопить не менее 30 пенсионных баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет. Для всех категорий застрахованных лиц, за исключением самозанятых, действует ограничение: не более половины требуемого стажа (7,5 года) может быть сформировано за счет приобретения пенсионных баллов. В 2026 году максимально допустимый объем покупки составит 8,7 пенсионного балла, при этом с 1 января стоимость одного балла увеличилась с 60,6 тысячи до 65,6 тысячи рублей, передает 360.ru.