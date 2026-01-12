Россиянам рассказали, какая зарплата принесет максимум пенсионных баллов

Для оформления пенсионных выплат гражданину необходимо накопить не менее 30 пенсионных баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет. Для всех категорий застрахованных лиц, за исключением самозанятых, действует ограничение: не более половины требуемого стажа (7,5 года) может быть сформировано за счет приобретения пенсионных баллов. В 2026 году максимально допустимый объем покупки составит 8,7 пенсионного балла, при этом с 1 января стоимость одного балла увеличилась с 60,6 тысячи до 65,6 тысячи рублей, передает 360.ru.