СМИ: За голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере грозит штраф

Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко в декабре 2025 года высказался против инициативы Госдумы ввести штрафы в размере до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг. По его мнению, защита чести и достоинства россиян уже предусмотрена множеством статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений.