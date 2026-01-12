СМИ: За голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере грозит штраф

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере является поводом для назначения штрафа в России. Это следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Такое дело рассмотрел московский суд. В материалах дела указано, что женщина в Telegram направила собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания. Получательница обратилась в прокуратуру, где в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения по статье КоАП «Оскорбление».
Доказательством в рамках дела, среди прочего, являлся акт прослушивания аудиозаписи. В суде женщина вину признала и раскаялась. Ей назначили штраф в размере трех тысяч рублей, говорится в статье.
Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко в декабре 2025 года высказался против инициативы Госдумы ввести штрафы в размере до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг. По его мнению, защита чести и достоинства россиян уже предусмотрена множеством статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений.
Он считает, что подобные дела лучше рассматривать в рамках гражданского права, где возможно взыскание морального ущерба без временных ограничений.