В Перми с 12 января изменятся маршруты общественного транспорта

Это связано с ремонтом дорог в разных районах города.

Источник: Аргументы и факты

После новогодних каникул общественный транспорт возвращается к будничному режиму работы. Но из-за ремонта дорог в разных районах города часть маршрутов изменят или отменят вовсе.

На улице Чернышевского в Перми начался ремонт и реконструкция, которая затронет и трамвайные сети. В связи с этим рейс № 6 отменят. Вместо него пермякам предлагают воспользоваться автобусами.

Масштабный ремонт 8 января начался и на путепроводе на шоссе Космонавтов. Автобусы № 19 и № 55 следуют в объезд по улицам Стахановской и Карпинского.

Напомним, участок на шоссе Космонавтов полностью закрыли для проезда сроком более чем на год. За это время планируется полностью реконструировать путепровод и прилегающие проезды.