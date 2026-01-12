Трамп назначил себя и.о. президента Венесуэлы

Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение, на котором он от руки вписал себя в роль и.о. лидера Венесуэлы.

Так, хозяин Белого дома разместил в соцсети Truth Social скриншот, стилизованный под статью «Википедии». На нем он указал себя в новой должности — исполняющего обязанности президента Венесуэлы с датой «назначения» в январе 2026 года, сохранив при этом и действующий пост президента США.

В начале января Верховный суд признал Дельси Родригес исполняющей обязанности президента Венесуэлы.

Однако представитель Еврокомиссия Анита Хиппер заявила, что ЕС не признает легитимность и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес. При этом в Еврокомиссии сообщили о готовности к «ограниченным контактам» с ней.

В свою очередь и.о. президента Венесуэлы Родригес обратилась к американскому президенту с призывом урегулировать спорные вопросы дипломатическим путем.

