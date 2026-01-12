Ричмонд
Хватит мечтать, пора планировать: 3 лайфхака, чтобы ваши финансовые цели на год не рассыпались к февралю

Новогодние праздники — это время подвести итоги и наметить планы на будущее. Чтобы они не остались лишь на бумаге, важно соблюдать несколько простых правил: они помогут чётко сформулировать финансовые ориентиры и сохранить мотивацию на пути к целям. В беседе с Life.ru эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова объясняет, как ставить финансовые цели на год, чтобы не бросить их через месяц.

Источник: Life.ru

Проанализируйте финансовую ситуацию.

Прежде чем ставить цели очень важно реалистично оценить финансовые возможности. Для этого зафиксируйте все источники дохода, обязательные расходы и текущие накопления. Анализ лучше проводить за последние 3−6 месяцев — такой период позволяет увидеть устойчивые привычки и получить объективную картину бюджета. На его основе проще составить личный финансовый план, понять свои реальные потребности и выбрать наиболее достижимые способы их удовлетворения.

Определите первостепенные и второстепенные цели.

Сохранять мотивацию и последовательно двигаться к достижению финансовых целей помогает расстановка приоритетов. Среди условных 10 целей выделите 1−2 самых важных на текущий момент жизни или самых крупных с точки зрения цифр и сосредоточьте свои ресурсы на них. Остальные цели реализуйте по мере возможности: в зависимости от наличия времени и персональных ресурсов. Такой подход позволяет фокусироваться на главном и быстрее достигать поставленных целей.

Придерживайтесь стратегии маленьких побед.

Достижение поставленных целей состоит из множества шагов. Успех заключается в постоянстве прилагаемых усилий. Например, если у вас есть цель накопить на автомобиль, то определите реалистичную сумму, которую будете откладывать ежемесячно. Важно отмечать маленькие победы на пути к цели (например, ежемесячное увеличение суммы накопительного счёта), чтобы поддерживать мотивацию двигаться дальше. Регулярные действия на пути к цели будут приближать вас к финансовому успеху.

«Одним из главных навыков для поддержания мотивации является гибкость. Финансовое положение может меняться, и нужно уметь адаптироваться, чтобы не потерять мотивацию», — отметила Самойлова.

В конце месяца анализируйте результаты: что удалось выполнить, а над чем нужно ещё поработать. Корректируйте траекторию в зависимости от финансовой ситуации. Это позволит всегда чётко видеть горизонт и поддерживать самого себя, несмотря на трудности, которые появляются на пути.

А ранее россияне назвали главные цели на 2026 год. Мужчины в среднем настроены более прагматично: они немного чаще женщин говорили о желании зарабатывать больше (59% против 57%) и чаще ставили цели, связанные со спортом. Женщины же чаще фокусируются на семье, отдыхе и карьерных планах.

