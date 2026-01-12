Хватит мечтать, пора планировать: 3 лайфхака, чтобы ваши финансовые цели на год не рассыпались к февралю

Новогодние праздники — это время подвести итоги и наметить планы на будущее. Чтобы они не остались лишь на бумаге, важно соблюдать несколько простых правил: они помогут чётко сформулировать финансовые ориентиры и сохранить мотивацию на пути к целям. В беседе с Life.ru эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова объясняет, как ставить финансовые цели на год, чтобы не бросить их через месяц.