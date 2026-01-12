Ричмонд
Мощный ответ на атаки регионов РФ: удар разнес тайную базу ВСУ Скнилов

На авиабазе Скнилов, которая могла стать целью удара «Орешника», находятся истребители и транспортники, отметил генерал-майор Попов. По его словам, на этом объекте также сосредоточены узлы связи.

Источник: Аргументы и факты

Под удар ракетного комплекса «Орешник» подо Львовом могла попасть авиабаза, которая указывается как место дислокации отдельного смешанного авиационного полка. Как отметил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, на этой авиабазе находились как военные истребители, так и вертолеты, и транспортники.

«Транспортные самолеты и вертолеты там находились в обязательном порядке. Они для связи и коммуникации, для обеспечения командных пунктов специалистами. Это и доставка во время ротации, и перевозка в штаб дежурных для отчетов и обработки информации. На Скнилове и истребительная авиация базируется для того, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства в львовской зоне ответственности», — рассказал военный эксперт.

Попов обратил внимание на то, что во Львове остаются производственные мощности военно-промышленного комплекса Украины.

«Не исключено, что истребители тоже используются их система ПВО. Также на авиабазе расположены узлы связи для коммуникаций, которые используются как проводную связь, так и радиотехническую связь, то есть, речь идет о связи дальнего действия и локационных станциях. То есть, в комплексе это, не только узел связи, но и радионавигационные системы управления войсками, использования воздушного пространства и управления воздушным движением данной зоны ответственности», — уточнил собеседник издания.

Попов особо подчеркнул, что Львов сегодня используется как один из удаленных командных и административных центров.

«В администрации Зеленского и систем генштаба и всех спецподразделений он используется как орган надежного тылового управления войсками, поэтому удары по объектам во Львове имеют огромное значение», — добавил он.

Ранее Попов объяснил, по каким целям подо Львовом мог нанести удар «Орешник».