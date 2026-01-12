Мощный ответ на атаки регионов РФ: удар разнес тайную базу ВСУ Скнилов

«Не исключено, что истребители тоже используются их система ПВО. Также на авиабазе расположены узлы связи для коммуникаций, которые используются как проводную связь, так и радиотехническую связь, то есть, речь идет о связи дальнего действия и локационных станциях. То есть, в комплексе это, не только узел связи, но и радионавигационные системы управления войсками, использования воздушного пространства и управления воздушным движением данной зоны ответственности», — уточнил собеседник издания.