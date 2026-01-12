Отключение отопления, избиение подростка и поножовщина возле ТЦ: шесть главных событий недели в ЯНАО

В Новом Уренгое вечером 10 января в микрорайоне Мирный местный житель напал на несовершеннолетнего парня, который разносил листовки и пытался попасть в подъезд, звоня во все квартиры. Мужчина окликнул юношу и нанес ему удар. Как сообщили URA.RU в пресс‑службе окружного Управления МВД, поводом для нападения стали оскорбления: когда подросток набрал номер квартиры нападавшего, трубку взяла его мать и поинтересовалась, кто и зачем хочет войти в дом, а в ответ услышала нецензурные выражения.