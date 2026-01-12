Отключение отопления, избиение подростка и поножовщина возле ТЦ: шесть главных событий недели в ЯНАО

В Новом Уренгое мужчина избил подростка, разносившего листовки.
В Салехарде прорвало трубу теплоснабжения — без отопления остались десять домов и детский сад. В Новом Уренгое 10 января в микрорайоне Мирный мужчина избил подростка, разносившего листовки. В Губкинском у ТЦ «Меркурий» произошла драка со стрельбой и поножовщиной, есть пострадавшие. Об этих и других важных событиях на Ямале на неделе с 5 по 11 января — в материале URA.RU.
Прорыв теплотрассы в Салехарде привел к отключению отопления в многоквартирных домах.
В Салехарде на улице Мира, 21 произошел прорыв трубы теплоснабжения, из ‑за чего без отопления остались десять многоквартирных домов и детский сад «Бережок». Специалисты незамедлительно приступили к ликвидации повреждения. Дежурная бригада АО «Салехардэнерго» оперативно устранила прорыв трубы. Сварочные работы и восстановление подачи тепла заняли менее трех часов.
В Новом Уренгое мужчина жестоко избил подростка, который разносил листовки.
В Новом Уренгое вечером 10 января в микрорайоне Мирный местный житель напал на несовершеннолетнего парня, который разносил листовки и пытался попасть в подъезд, звоня во все квартиры. Мужчина окликнул юношу и нанес ему удар. Как сообщили URA.RU в пресс‑службе окружного Управления МВД, поводом для нападения стали оскорбления: когда подросток набрал номер квартиры нападавшего, трубку взяла его мать и поинтересовалась, кто и зачем хочет войти в дом, а в ответ услышала нецензурные выражения.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ведомства в ЯНАО возбудить уголовное дело.
Драка со стрельбой и поножовщиной произошла возле ТЦ в ЯНАО.
В Губкинском ночью у ТЦ «Меркурий» произошел конфликт, который перерос в драку с применением огнестрельного и холодного оружия. По данным очевидцев, ранены два человека: один получил пулевое ранение, другой — ножевое.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Участники происшествия были задержаны и доставлены в отдел полиции, пострадавших госпитализировали.
Два жителя ЯНАО погибли в результате столкновения легковушки с фурой на трассе Тюмень — Ханты‑Мансийск.
На 395‑м километре автодороги Тюмень — Ханты‑Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло ДТП с участием автомобилей «Лексус РХ» и «ДАФ». По предварительной информации, 40‑летний водитель «Лексуса» выехал на полосу встречного движения, в результате чего два жителя Ямала — сам водитель и его 11‑летний сын — погибли. Еще двое пассажиров (жена водителя и их 16‑летний сын) были госпитализированы.
В Салехарде группа подростков устроила взрыв петард внутри теплой автобусной остановки.
Жители Салехарда пожаловались на подростков, подрывающих петарды в теплых остановках: видео инцидента опубликовали в соцсетях. На кадрах запечатлено, как четверо детей находятся в теплой остановке на улице Шалгина. Один из них кладет петарду у входной двери, после чего трое выбегают на улицу, а один остается внутри павильона — в этот момент в замкнутом пространстве раздается взрыв. Автор видео прокомментировал ситуацию, отметив, что дети не реагируют на замечания.
Арт‑пространства Ямала удостоились звания лучших в стране.
Арт‑резиденции Ямала вошли в число лучших в стране по версии федеральной сети «Таврида». Так, «Полярис» попал в тройку рейтинга среди региональных арт‑хабов, а ноябрьский «Миксер» — в топ среди муниципальных. Арт‑резиденция «Миксер» не только получила федеральное признание и стала лидером среди арт‑резиденций Ямала, но и привлекла за год более 20 тысяч человек на свои мероприятия, впервые объединив на своей базе резидентов всей сети.