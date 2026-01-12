Снег в Москве будет идти как минимум до пятницы

12 января ожидается снег, местами сильный, особенно на юго-востоке области, не исключены гололедные явления. Температура в Москве ночью составит от минус семи до минус пяти градусов, днём — от минус пяти до минус трёх. Уже на следующий день ночные значения опустятся до минус 10, а днём столбики термометров покажут от минус девяти до минус семи градусов.
К середине недели мороз усилится: в ночь на 14 января в Москве прогнозируется до минус 13 градусов, днём — до минус восьми. В четверг и пятницу снег сохранится, ночные температуры могут достигать минус 16 градусов, днём — до минус шести. Ветер ожидается слабым, однако из-за постоянных осадков дорожная обстановка останется сложной, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что коммунальные службы Москвы за двое суток вывезли почти 750 тысяч кубометров снега после мощного снегопада. В мэрии подсчитали, что если загрузить этот объём в железнодорожные полувагоны, понадобилось бы более 8,5 тысячи составов. Такой «снежный поезд» растянулся бы более чем на 100 километров — почти до Коломны.
