Снег в Москве будет идти как минимум до пятницы

Ранее Life.ru писал, что коммунальные службы Москвы за двое суток вывезли почти 750 тысяч кубометров снега после мощного снегопада. В мэрии подсчитали, что если загрузить этот объём в железнодорожные полувагоны, понадобилось бы более 8,5 тысячи составов. Такой «снежный поезд» растянулся бы более чем на 100 километров — почти до Коломны.