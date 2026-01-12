Многотонное хамство: почему грузовики в Ташкенте до сих пор чувствуют себя хозяевами дорог

Какое именно наказание в итоге грозит водителю, правоохранительные органы не уточнили. Остаётся лишь надеяться, что эта история станет уроком не только для одного конкретного «героя», но и для всех любителей многотонного хамства, которые до сих пор чувствуют себя на дорогах Ташкента слишком вольготно.