Многотонное хамство: почему грузовики в Ташкенте до сих пор чувствуют себя хозяевами дорог

Это уже не просто риск, а настоящая беда.
Столичные власти за последние годы чего только не придумывали, чтобы обуздать грузовики: вводили ограничения на их движение в часы пик, обещали тотальный контроль камерами, говорили об автоматических штрафах и «неотвратимости наказания». На бумаге всё выглядело красиво. А на практике? Всё то же самое — агрессивная езда, высокая скорость, резкие перестроения и регулярные аварийные ситуации.
Накануне в соцсетях появилось видео очередного такого «героя». Водитель грузовика Howo без малейших колебаний проехал на красный запрещающий сигнал светофора, даже не подумав притормозить. Чисто «по-королевски». И только чудом в этот момент на пешеходном переходе не оказалось людей.
Отдельного внимания заслуживает «лайфхак» водителя: номер грузовика был тщательно замазан грязью, чтобы автоматические системы фиксации нарушений ПДД не мешали комфортной езде. Видно, что человек подошёл к вопросу ответственно.
Но самое интересное выяснилось позже. Оказалось, что у водителя вообще не было прав на управление грузовым автомобилем. То есть за рулём многотонной махины по городу ездил человек, который юридически не имел на это никакого права.
Сам водитель позже заявил, что он «всего лишь чуть-чуть проехал на красный свет». По уже сложившейся традиции, он также принёс извинения, сказал, что раскаивается и пообещал, что «больше так не будет».
В итоге грузовой автомобиль был помещён на штрафную стоянку. С водителем провели профилактическую беседу (очевидно, объяснили, что красный — это всё-таки «стоять»), а также составили административный протокол по статьям:
128−4 — въезд на стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора;
135 — управление транспортным средством без документов, предусмотренных ПДД.
Какое именно наказание в итоге грозит водителю, правоохранительные органы не уточнили. Остаётся лишь надеяться, что эта история станет уроком не только для одного конкретного «героя», но и для всех любителей многотонного хамства, которые до сих пор чувствуют себя на дорогах Ташкента слишком вольготно.