Синоптик Ильин рассказал о крепких морозах на Крещение в Москве

Синоптик Александр Ильин сообщил, что на неделе с 12 по 18 января будет холодно, но настоящие морозы придут на Крещение.

Источник: Аргументы и факты

В Москву на Крещение придут сильные морозы, предупредил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, на первой рабочей неделе после Нового года температура воздуха будет опускаться до −11 градусов днем и до −16 ночью.

А в понедельник, 19 января, когда традиционно отмечают один из двунадесятых христианских праздников Крещение Господне, температура опустится ниже −20 градусов.

«Ближе к Крещению мороз будет усиливаться, температура опустится ниже 20 градусов. А вот на предстоящей неделе никаких сильных морозов ожидать не стоит», — пояснил Ильин.

Напомним, накануне праздника, 18 января, традиционно отмечают Крещенский сочельник. Это день строгого поста, когда нельзя есть даже рыбу.

Во время Крещения многие православные окунаются в прорубь, которая символизирует Иордан, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа.

Ранее эксперт Гнеушев рассказал, что лечит ледяная вода.