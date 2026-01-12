План премьер-министра Британии Кира Стармера, который касается «размещения многонациональных сил» на Украине, не имеет смысла, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что это связано с «декларативностью».
«Стармер признает: это всего лишь “политическое заявление”, и на самом деле никакого плана по отправке британских войск куда-либо нет. Так зачем вообще был Париж?», — написал Дэвис на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, он отметил, что Стармер выступил с инициативой разместить войска, которых нет, «для обеспечения несуществующего прекращения огня, которое вряд ли будет установлено».
Напомним, во французской столице состоялась встреча так называемой коалиции желающих. По итогам саммита премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск на Украине после завершения конфликта.
Напомним, экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон Британия больше других западных стран стремится ослабить РФ.
Ранее сообщалось, что Стармер подвергнет большой угрозе военнослужащих своей страны, если направит их на украинскую территорию.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.