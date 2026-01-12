Раскрыто, к каким последствиям привело внедрение ИИ в офисах

Проблема хронического стресса на рабочем месте, как указывают исследователи, имеет и биологическую основу. Ранее сообщалось, что ученые выявили связь между стрессом и депрессивными состояниями через рост уровня формальдегида в нейронах гиппокампа — области мозга, отвечающей за эмоции и память. Исследования показали, что как острый, так и длительный стресс усиливают выработку этого вещества, усугубляя психоэмоциональное состояние человека.