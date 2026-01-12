Ричмонд
Раскрыто, к каким последствиям привело внедрение ИИ в офисах

Использование искусственного интеллекта для автоматизации офисной рутины дало прирост производительности, но одновременно обернулось ростом эмоционального выгорания сотрудников. С такой проблемой столкнулся один из западных IT-стартапов.

Генеральный директор софтверного стартапа сообщил, что после внедрения ИИ для сортировки электронной почты, ведения протоколов и подготовки отчетов производительность команды выросла примерно на 20%. Рутинные операции были сняты с сотрудников, а высвободившееся время направлено на выполнение более сложных задач.

Однако эффект оказался неоднозначным. По словам руководства компании, уже к концу рабочей недели сотрудники начали испытывать выраженное умственное истощение. Постоянная концентрация на высокоуровневой интеллектуальной работе приводила к падению эффективности и признакам эмоционального выгорания.

Для стабилизации ситуации в компании было принято решение перейти на четырехдневную рабочую неделю без сокращения объема задач. Этот шаг позволил частично компенсировать нагрузку и снизить уровень хронического стресса.

Эксперты отмечают, что многие компании после внедрения ИИ просто перераспределяют сэкономленное время, повышая требования к концентрации внимания. Ранее рутинные операции выполняли роль своеобразной паузы для мозга, теперь же сотрудники вынуждены дольше работать в режиме повышенного интеллектуального напряжения.

В компании начали экспериментировать с дополнительными мерами против выгорания. В частности, сотрудникам предоставляют больше свободы в планировании задач после отпусков, чтобы снизить давление и дать время на адаптацию.

Проблема хронического стресса на рабочем месте, как указывают исследователи, имеет и биологическую основу. Ранее сообщалось, что ученые выявили связь между стрессом и депрессивными состояниями через рост уровня формальдегида в нейронах гиппокампа — области мозга, отвечающей за эмоции и память. Исследования показали, что как острый, так и длительный стресс усиливают выработку этого вещества, усугубляя психоэмоциональное состояние человека.

