Разбитое сердце чемпиона мира: что стало причиной смерти Зинковского

Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский отметил 65-летие 23 декабря. В этот день он был на работе, со своими любимыми учениками. 10 января знаменитый спортсмен и тренер скоропостижно скончался. Что стало причиной смерти, aif.ru рассказала его ученица Кагира.
Ни дня без работы.
Зинковский был предан тренерской работе. Уйдя из большого спорта, он начал готовить молодое поколение. Для своих учеников он стал не просто наставником, но и другом.
«Нашего дорого тренера не стало 10 января. Хотя я ушла из спорта 10 лет назад, с Евгением Валерьевичем мы всегда были на связи. Это был человек-легенда. Ушел внезапно. Он очень любил свою работу, нас, молодых спортсменов. Он был веселый и строгий, всегда уделял всем внимание», — рассказала ученица Зиновского по имени Кагира.
По словам собеседницы издания, тренер не мыслил своей жизни без работы, болел за спорт и молодых спортсменов.
«Евгений Валерьевич даже в свой юбилей, 23 декабря 2025 года, был на своей любимой работе, со своими учениками. Видимо, из-за того, что много переживал из-за молодого поколения, которое не особо тянется к спорту, сердце не выдержало», — отметила она.
Не смог без любимой.
Ученица Зинковского рассказала, что в 2025 году тренер потерял горячо любимую супругу. Ее уход подкосил спортсмена.
«Его очень сильно подкосила смерть жены Кристины Николаевны в 2025 году. Он очень переживал», — поделилась собеседница издания.
Чем известен Евгений Зинковский.
Евгений Зинковский в 1983 году в составе сборной СССР в командном первенстве стал чемпионом мира и бронзовым призером в личном первенстве. Был победителем.
международных соревнований в Ереване, Ленинграде и Риме. По окончании спортивной карьеры работал тренером, воспитал чемпионов и призеров чемпионатов России и Европы. В 2019-м году Международный союз современного пятиборья признал Зинковского лучшим наставником юниоров.
Прощание с Зинковским пройдет 12 января в 11:30, по адресу: г. Уфа, ул. Цветочная д. ⅔.