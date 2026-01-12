Разбитое сердце чемпиона мира: что стало причиной смерти Зинковского

«Нашего дорого тренера не стало 10 января. Хотя я ушла из спорта 10 лет назад, с Евгением Валерьевичем мы всегда были на связи. Это был человек-легенда. Ушел внезапно. Он очень любил свою работу, нас, молодых спортсменов. Он был веселый и строгий, всегда уделял всем внимание», — рассказала ученица Зиновского по имени Кагира.