Паркрайты временно не фиксируют нарушения на платных парковках Владивостока

Муниципальные парковки на улицах Владивостока после продолжительных новогодних выходных заработали в платном режиме, однако фиксация парковочных сессий временно не осуществляется. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе «Цифровое Приморье».
«В связи с неблагоприятной ситуацией на улично-дорожной сети Владивостока, муниципальные парковочные пространства работают в ограниченном режиме. Паркрайты не фиксируют проведение парковочных сессий», — отметили в организации.
В период новогодних каникул муниципальные парковки во Владивостоке работали бесплатно. Праздничное послабление распространялось как на парковочные участки на улично-дорожной сети, так и на закрытые пространства.
Напомним, что первый рабочий день в 2026 году Владивосток встретил 10-балльными пробками. На фоне дорожного коллапса в городе ожидаемо подскочили цены на такси. В независимости от района, откуда заказывалась машина, цены на поездки выросли вдвое, а то и втрое. Из-за пробок также оказалось затруднено движение общественного транспорта, на остановках скопилось огромное количество людей, ожидающих автобусы.