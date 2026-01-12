Паркрайты временно не фиксируют нарушения на платных парковках Владивостока

Напомним, что первый рабочий день в 2026 году Владивосток встретил 10-балльными пробками. На фоне дорожного коллапса в городе ожидаемо подскочили цены на такси. В независимости от района, откуда заказывалась машина, цены на поездки выросли вдвое, а то и втрое. Из-за пробок также оказалось затруднено движение общественного транспорта, на остановках скопилось огромное количество людей, ожидающих автобусы.