Цены на топливо в Иркутске остались на уровне прошлой недели

IrkutskMedia, 12 января. Стоимость бензина и дизельного топлива в Иркутске осталась на уровне прошлой недели. Владельцы АЗС решили не поднимать цены на нефтепродукты после увеличения, которое было зафиксировано на новогодних праздниках.
Приводим актуальную стоимость топлива на заправках Иркутска.
Так, АИ-92 на АЗС «Роснефти» стоит 62,25 рубля. На станциях «Омни», «БРК» и «КрайсНефти» это топливо стоит 65,98 рубля.
За литр АИ-95 иркутянам придётся заплатить на заправках «Роснефти» 65,75 рубля, а у «Омни», «БРК» и «КрайсНефти» — 69,9 рубля.
Бензин АИ-100 у «Роснефти» стоит 89,05 рубля. На АЗС «Омни» и «БРК» это топливо обойдётся покупателям в 89 рублей.
Литр АИ-98 на станциях «КрайсНефти» стоит 89,8 рубля.
Дизельное топливо на заправочных станциях в Иркутске стоит 81,8 рубля за литр.
Ранее агентство сообщало, что в первые дни января выросли цены на бензин и дизельное топливо, включая сети, которые обычно считались самыми доступными в городе. Подорожание составило от 90 копеек до 1,5 рублей по сравнению с декабрьским снижением.