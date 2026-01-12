Норильчанка высудила более 300 тысяч рублей за пропавшую шубу. И хотя на данный момент ателье, где у нее брали заказ, уже не существует, но его владелица по решению суда должна полностью возместить клиентке весь убыток.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали подробности истории. В феврале 2023 года северянка принесла норковую шубу на реставрацию в меховое ателье «Сияние Таймыра». Мастер осмотрел вещь и сказал: заказ выполним, только нужно сделать прожировку кожи и докупить три новые шкурки.
Также мастер намекнул: может заказать шкурки за границей. Клиентка оплатила авансом 31 тысячу рублей. Шкурки прибыли в Норильск летом 2023 года, в декабре клиентка должна была прийти на примерку. Однако примерка не состоялась. Женщина долго звонила мастеру — глухо. Узнав, что ателье закрылось, обратилась в суд.
Итого в ее пользу взыскано 304 тысячи рублей, это:
— двукратная стоимость утраченной шубы — 235 586 рублей;
— убытки в виде оплаты дополнительных услуг — 31 000 рублей;
— моральный вред — 5 000 рублей;
— штраф — 20 000 рублей;
— судебные расходы — 12 500 рублей.