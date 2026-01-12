Ричмонд
Трамп считает, что спас НАТО от развала

Трамп рассказал, что его президентство спасло НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп выразил уверенность, что без него на посту президента США альянс НАТО уже бы распался.

«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом… Я тот, кто спас НАТО», — сказал хозяин Белого дома в беседе с журналистами.

По его утверждению, именно он сыграл ключевую роль в сохранении НАТО.

Накануне президент США повторил, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Причем, по его словам, он заслуживает целых восемь наград — по одной за каждый международный кризис, который он помог разрешить.

При этом, на фоне судебных разбирательств с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, Трамп признал себя и.о. президента этой страны. При чем американскому главе не помешали существующий статус президента США и уже действующая исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.

