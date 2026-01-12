Трамп считает, что спас НАТО от развала

Дональд Трамп выразил уверенность, что без него на посту президента США альянс НАТО уже бы распался.
«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом… Я тот, кто спас НАТО», — сказал хозяин Белого дома в беседе с журналистами.
По его утверждению, именно он сыграл ключевую роль в сохранении НАТО.
Накануне президент США повторил, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Причем, по его словам, он заслуживает целых восемь наград — по одной за каждый международный кризис, который он помог разрешить.
При этом, на фоне судебных разбирательств с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, Трамп признал себя и.о. президента этой страны. При чем американскому главе не помешали существующий статус президента США и уже действующая исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.