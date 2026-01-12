Хабаровский суд отменил взыскание долга по кредиту из‑за болезни заёмщика

В Хабаровском крае Солнечный районный суд рассмотрел спор между банком и наследникомя, сообщает сообщество судов Хабаровского края.
Финансовая организация требовала взыскать долг по кредиту умершего заёмщика за счёт наследственного имущества — ответчиком выступил наследник, который не согласился с требованиями банка.
В ходе разбирательства он заявил, что на момент заключения кредитного договора заёмщик из‑за психического заболевания не мог понимать значения своих действий.
Для проверки этих доводов суд назначил посмертную судебно‑психиатрическую экспертизу. Её результаты подтвердили: в момент подписания договора Г. действительно не осознавала последствий своих действий и не могла ими руководить.
На основании пункта 1 статьи 177 ГК РФ суд признал кредитный договор недействительным — то есть ничтожной сделкой. В итоге банк получил отказ в удовлетворении исковых требований.
Решение суда уже вступило в законную силу.