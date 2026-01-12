Новосибирца отправили работать на кладбище за долги по алиментам

42-летний новосибирец накопил долг по алиментам в более чем 1,5 млн рублей, за что получил 200 часов обязательных работ. Отбывать наказание ему придется на городском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.