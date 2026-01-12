Новосибирца отправили работать на кладбище за долги по алиментам

42-летний новосибирец накопил долг по алиментам в более чем 1,5 млн рублей, за что получил 200 часов обязательных работ. Отбывать наказание ему придется на городском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Сначала у мужчины удерживали средства на содержание детей из зарплаты. Но потом мужчина уволился и суммы резко сократились.
— Мужчина продолжал платить, суммы были значительно меньше установленных судом, — уточнили в ведомстве.
У должника не оказалось имущества, подлежащего аресту, поэтому задолженность только копилась. В итоге действия мужчины квалифицировали как административное правонарушение по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Суд назначил новосибирцу 200 часов обязательных работ.
Кстати, мужчина официально трудоустроился, поэтому теперь его зарплата будет направляться на погашение долга по алиментам и текущим платежам.