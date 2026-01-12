Поздравление Александра Ведерникова с Днем работника прокуратуры

На протяжении всей своей трехсотлетней истории органы прокуратуры достойно решают возложенные на них задачи. Вы твердо отстаиваете верховенство закона, обеспечиваете неукоснительное соблюдение федерального и регионального законодательства, противостоите всем видам преступности. Высокая награда за ваш неустанный, сложный и ответственный труд — благодарность и доверие земляков.
Парламент Приангарья и органы прокуратуры связывает многолетнее конструктивное сотрудничество. Вместе мы работаем над совершенствованием регионального законодательства, контролируем соблюдение прав жителей Иркутской области.
Особые слова признательности ветеранам ведомства. Вы воспитали достойную смену!
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю отличных результатов службы, здоровья и семейного благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.