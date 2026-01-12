Поздравление Александра Ведерникова с Днем работника прокуратуры

На протяжении всей своей трехсотлетней истории органы прокуратуры достойно решают возложенные на них задачи. Вы твердо отстаиваете верховенство закона, обеспечиваете неукоснительное соблюдение федерального и регионального законодательства, противостоите всем видам преступности. Высокая награда за ваш неустанный, сложный и ответственный труд — благодарность и доверие земляков.