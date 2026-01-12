Трамп провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность — исполняющий обязанности главы Венесуэлы.
На скриншоте также указано, что назначен глава Белого дома на этот пост якобы в январе текущего года. Действующую должность американского президента он за собой также оставил.
Действующий исполняющий обязанности президента Венесуэлы — Дельси Родригес.
США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили неизвестное оружие, похожее на мощную звуковую волну. Из-за этого у охранников венесуэльского лидера пошла кровь из глаз и носа. Об этом сообщило издание New York Post, ссылаясь на осведомленный источник. По данным журналистов, сначала вышли из строя все радиолокационные системы, потом появились дроны, а после — американские вертолеты.
Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая РФ, на произошедшее.