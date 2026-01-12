В судах столицы усилили контроль сроков и качества услуг

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента судебной администрации Республики Казахстан по городу Астане Канат Оспанов на брифинге в Службе коммуникаций, передает официальный сайт столичного акимата.
По его словам, с этого года судебные отделы обязаны проводить систематический анализ и обобщение судебной практики под руководством и контролем судей в соответствии с четко закрепленными в положении требованиями и на основании решений итоговых совещаний.
«По итогам 2025 года отделом проведен ряд организационных и методических работ. В частности, за 12 месяцев оказана практическая и организационная помощь в проведении 5 расширенных пленарных заседаний, 10 общих собраний, 5 круглых столов на базе городского суда, 2 итоговых совещаний и 15 аппаратных совещаний», — сказал он.
По его словам, отдел самостоятельно и совместно с судьями провел 32 плановых анализа и обобщения. Кроме того, в 2025 году оказана практическая и методическая поддержка в проведении 52 семинарских занятий для судей. 12 из этих занятий посвящены гражданским делам, 18 — административным делам, 11 — уголовным делам и еще 11 — судам по делам об административных правонарушениях.
Также приняты конкретные меры по исполнению судебных актов.
«Принято протокольное решение о проведении сверки по фактам необоснованного отклонения или возврата исполнительных листов, а также несвоевременного внесения рекомендаций в отношении замены уголовного штрафа. К этой работе привлечены Департамент судебной администрации, органы юстиции, прокуратура и частные судебные исполнители», — отметил Канат Оспанов.
По его данным, в 2025 году из 47 434 исполнительных листов, направленных судами непосредственно для принудительного исполнения, 4 447 или 9,4 процента были отклонены. Этот показатель улучшился на 3,3 процента по сравнению с 2024 годом. По необоснованно отклоненным исполнительным листам приняты меры к привлечению виновных судебных исполнителей к установленной законом ответственности.
Также проводилась работа в сфере оказания международной правовой помощи и государственных услуг. За указанный период в отдел поступило 197 поручений об оказании международной правовой помощи от иностранных государств, а столичными судами направлено 56 поручений иностранным судам. Также удовлетворены все 128 обращений по апостилированию официальных документов, исходящих из судебных органов.
«Особое внимание уделяется данным ситуационного центра, ведется ежедневный мониторинг соблюдения процессуальных сроков. По сравнению с 2024 годом количество нарушений снизилось на 3,9 процента, зафиксирован 171 факт», — говорит спикер.
Из них нарушений требований соблюдения процессуальных сроков — 81, несвоевременного внесения судебных актов — 62, несвоевременного начала судебных заседаний — 28 случаев.
Выявленные нарушения рассмотрены на оперативных совещаниях с участием судей и работников суда, виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, значительно сократилось количество обращений, поступивших в департамент. В 2025 году было зарегистрировано 245 обращений, в предыдущем году — 558.
Положительная динамика наблюдается и в вопросе оповещения сторон через СМС. В 2025 году в этом направлении выявлено всего 28 нарушений, а годом ранее их было 788.
Также значительно снизился показатель беспричинной отсрочки судебных заседаний, который к концу года сократился до 802 случаев.
«В целом принятые меры повышают прозрачность деятельности суда и оказывают положительное влияние на укрепление процессуального порядка», — резюмировал Канат Оспанов.