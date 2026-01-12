В судах столицы усилили контроль сроков и качества услуг

По его словам, отдел самостоятельно и совместно с судьями провел 32 плановых анализа и обобщения. Кроме того, в 2025 году оказана практическая и методическая поддержка в проведении 52 семинарских занятий для судей. 12 из этих занятий посвящены гражданским делам, 18 — административным делам, 11 — уголовным делам и еще 11 — судам по делам об административных правонарушениях.