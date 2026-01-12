Ричмонд
Кто в тренде? Новые имена малышей набирают популярность в Омске в 2026 году

В списке популярных имен, которые дают омичи своим детям в 2026 году, наметились некоторые изменения — как среди девочек, так и среди мальчиков.

Источник: Правительство Хабаровского края

Такой вывод можно сделать на основании данных портала «Реестр ЗАГС».

Так, из прошлогоднего списка топ-5 имен для девочек по итогам двух недель года остались лишь Анна и Ева; еще три имени — новые. Среди них Полина — такое имя в 2026-м получили уже пять малышек, а также Екатерина и Мирослава — так в Омской области назвали уже по четыре девочки. Имя Анна получили 9 маленьких омичек, Ева — шесть.

Среди мальчиков Лидерами остаются Михаил (10), Артем (6), Александр (6), а также Максим (4), который в последние годы периодически попадал в пятерку лидеров. А кроме того, в тренде, похоже, оказалось имя Лев — так омичи назвали уже четырех сыновей, родившихся в 2026-м.

Вместе с тем, в число редких в этом году попадают имена, некогда очень популярные. Например, в обновленном списке — Анастасия и Константин. Также редкими в новом году стали имена девочек Рада, Ясмина, Виолетта и Дарина; мальчиков — Елисей, Рахман, Селим и Даниал.