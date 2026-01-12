Кто в тренде? Новые имена малышей набирают популярность в Омске в 2026 году

Так, из прошлогоднего списка топ-5 имен для девочек по итогам двух недель года остались лишь Анна и Ева; еще три имени — новые. Среди них Полина — такое имя в 2026-м получили уже пять малышек, а также Екатерина и Мирослава — так в Омской области назвали уже по четыре девочки. Имя Анна получили 9 маленьких омичек, Ева — шесть.