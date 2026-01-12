Россиянам напомнили, когда отмечают старый Новый год

Постепенно праздник стал восприниматься как неофициальное завершение новогоднего периода. Его отмечают не только в России, но и в других странах, где церковь продолжает использовать юлианский календарь. Среди них Сербия, Греция, Алжир, Тунис, а также Швейцария, где этот день известен как старый день святого Сильвестра.