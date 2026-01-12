Россиянам напомнили, когда отмечают старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января в России и ряде других стран отмечается старый Новый год. В 2026 году эта дата выпадает на вторник и традиционно воспринимается как символическое завершение зимних праздников.
Появление старого Нового года связано с календарной реформой 1918 года. После решения советского правительства перейти с юлианского календаря на григорианский произошло смещение дат. Декрет Совнаркома от 24 января 1918 года установил, что вслед за 31 января сразу наступает 14 февраля. Таким образом Россия синхронизировала летоисчисление с европейскими странами.
Православная церковь при этом сохранила юлианский календарь. В результате религиозные праздники оказались сдвинуты на 13 дней. Рождество стало отмечаться 7 января по новому стилю, что соответствует 25 декабря по старому календарю. Аналогичное смещение коснулось и даты Нового года.
Несмотря на официальное изменение календаря, часть населения продолжала по привычке встречать Новый год в ночь с 13 на 14 января, то есть по старому стилю. Со временем эта дата закрепилась в народной традиции и получила название старого Нового года.
Постепенно праздник стал восприниматься как неофициальное завершение новогоднего периода. Его отмечают не только в России, но и в других странах, где церковь продолжает использовать юлианский календарь. Среди них Сербия, Греция, Алжир, Тунис, а также Швейцария, где этот день известен как старый день святого Сильвестра.
В современной России старый Новый год проходит заметно спокойнее, чем ночь с 31 декабря на 1 января. Как правило, он ограничивается семейными встречами, ужином в узком кругу и подведением итогов прошедшего года. Для многих эта дата стала своеобразной возможностью пересмотреть планы и начать новый этап без праздничной суеты.
Период с 13 на 14 января издавна был насыщен народными обрядами. На Руси в это время проводили щедрование и посевание. Молодежь обходила дома, разбрасывала зерно и желала хозяевам достатка и хорошего урожая. Распространены были и колядования, за которые участники получали угощения и мелкие деньги.
Отдельное место в традициях занимали гадания, особенно среди девушек. Считалось, что именно в эту ночь можно узнать о будущем, удаче и семейной жизни.
