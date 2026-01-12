В Омске эксперты дали советы по выходу из новогодних каникул

Самые длинные новогодние каникулы подошли к концу, и многим жителям Омска в понедельник предстоит непростой переход от отдыха к работе. Специалисты сервиса Авито Работа дали рекомендации, как настроиться на продуктивный лад с минимальными усилиями. Эти советы будут актуальны и после любого отпуска.
Главный совет психологов — не корить себя за отсутствие энтузиазма в первые рабочие дни. «Постпраздничный синдром» — распространенное явление, и он не зависит от того, как вы отдыхали: летали ли в теплые страны, гуляли по заснеженным омским паркам или смотрели фильмы дома.
Чтобы резкое возвращение в офис не стало шоком, готовиться лучше заранее. Эксперты советуют за 2−3 дня до выхода начать корректировать режим: ложиться спать и просыпаться ближе к рабочему графику, а также постепенно возвращаться к привычному рациону питания.
«Первый рабочий день не должен быть марафоном по решению всех накопленных задач. Начните с малого: проверьте почту, ознакомьтесь с актуальными документами, составьте планы на неделю. Крупные проекты лучше дробить на небольшие этапы», — отмечают в Авито Работа.
Важную роль в адаптации играет общение с коллегами. Неформальный обмен впечатлениями о каникулах помогает мягко влиться в рабочий коллектив. Руководителям советуют провести первое совещание в более свободном формате, отложив строгие отчеты на несколько дней.
Для поддержания мотивации можно использовать простые лайфхаки: например, поставить на заставку компьютера или телефона яркое новогоднее фото. Это будет напоминать о положительных эмоциях и заряжать энергией. Также не стоит пренебрегать обеденными перерывами и короткими прогулками — даже 15 минут на свежем воздухе помогут разгрузить голову.
Обычно рабочее настроение возвращается в течение первой недели. Однако если чувство апатии, усталости и нежелания работать сохраняется дольше двух недель, это может быть сигналом для разговора с психологом.