В Омске эксперты дали советы по выходу из новогодних каникул

Главный совет психологов — не корить себя за отсутствие энтузиазма в первые рабочие дни. «Постпраздничный синдром» — распространенное явление, и он не зависит от того, как вы отдыхали: летали ли в теплые страны, гуляли по заснеженным омским паркам или смотрели фильмы дома.