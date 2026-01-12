Выяснилось, как ученые выявили два резких этапа старения организма

Процесс старения человека оказался не плавным, а скачкообразным. К такому выводу пришли ученые из США и Сингапура по итогам совместного исследования, опубликованного в научном журнале Nature Aging.
В работе приняли участие специалисты Стэнфордского и Сингапурского университетов. В исследование были включены более 100 человек в возрасте от 25 до 75 лет. За участниками наблюдали до семи лет. На протяжении всего периода у них регулярно брали биологические образцы, включая кровь, кал, а также материалы со слизистых оболочек ротовой полости и носа.
Анализ полученных данных показал, что молекулярный состав организма меняется не постепенно. Наиболее выраженные сдвиги были зафиксированы в возрастном диапазоне от 40 до 60 лет. Именно в этот период ученые обнаружили два отчетливых «переломных момента».
Первый резкий скачок происходит примерно в 44 года. Он затрагивает молекулы, связанные с рисками сердечно-сосудистых заболеваний, а также с процессами метаболизма кофеина и алкоголя. Эти изменения, по данным исследователей, напрямую отражаются на состоянии здоровья и особенностях обмена веществ в среднем возрасте.
Второй этап фиксируется около 60 лет. В этот период наиболее заметные изменения происходят в работе иммунной системы, углеводного обмена и функции почек. Одновременно продолжаются перестройки на молекулярном уровне, влияющие на состояние кожи и мышечной ткани.
Авторы исследования подчеркивают, что выявленные возрастные скачки имеют принципиальное значение для понимания механизмов старения.
