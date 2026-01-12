Выяснилось, как ученые выявили два резких этапа старения организма

В работе приняли участие специалисты Стэнфордского и Сингапурского университетов. В исследование были включены более 100 человек в возрасте от 25 до 75 лет. За участниками наблюдали до семи лет. На протяжении всего периода у них регулярно брали биологические образцы, включая кровь, кал, а также материалы со слизистых оболочек ротовой полости и носа.