Жители поселка в Хабаровском крае остались без тепла в 30-градусный мороз

Из-за коммунальной аварии в сильные морозы у жителей поселка пропало тепло и горячая вода.
В поселке Новый Ургал Хабаровского края в период сильных морозов, когда столбик термометра опустился ниже отметки в −35 градусов, произошло отключение отопления, в результате чего местные жители остались без тепла. В связи с чем региональная прокуратура начала проверку.
«В Верхнебуреинском районе прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией. В настоящее время выполняются ремонтно-восстановительные работы, ход которых находится на контроле прокуратуры Вернебуреинского района», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. При этом сейчас температура в поселке составляет −37 градусов.
По предварительным данным, коммунальная авария в поселке случилась 11 января. В результате была частично прекращена подача холодной и горячей воды, а также тепла в многоквартирные жилые дома и социальные учреждения.
Прокуратура Хабаровского края намерена дать оценку работы должностных лиц ресурсоснабжающей компании, а также представителей органов местного самоуправления, в том числе в части обеспечения надлежащего содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание ведомство планирует уделить вопросам перерасчета платежей за услуги, оказанные с нарушением установленных стандартов качества.