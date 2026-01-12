Гибель экс-мэра, 56 обвинений бывшему приставу и повышение зарплат: топ курганских новостей недели

Мэр Кургана Антон Науменко анонсировал «чистку» кадров в городской администрации. На совещании с чиновниками глава города заявил о грядущих сокращениях тех, кто продемонстрировал наименьшую эффективность. Отмечается, что сокращения могут коснуться управления дорожного хозяйства и благоустройства. Науменко уже говорил руководителю структуры Дмитрию Паламину, что тот покинет место главы. К чиновнику появились претензии из-за ремонта дорог и наведения порядка во дворах. По словам источников, вслед за Паламиным уйдет и часть его подчиненных. По одной из версий, поста лишится руководитель «Дирекции парков и скверов Кургана» Андрей Викторов. Ему давали испытательный срок в три недели. Вероятно, за установленное время чиновник не смог решить проблемы.