Гибель экс-мэра, 56 обвинений бывшему приставу и повышение зарплат: топ курганских новостей недели

В Курганской области завели уголовное дело на пристава.
Прошедшая неделя была насыщена резонансными событиями в Курганской области. На охоте в регионе погиб бывший мэр Калининграда. Пристава в Кетовском округе обвинили в 56 преступлениях, а правительство РФ направило сотни миллионов рублей на долгожданное повышение зарплат местным бюджетникам. О главных новостях в жизни области с 5 по 11 января 2026 года — в материале URA.RU.
Курганского экс-пристава обвиняют в 56 преступлениях.
Дело отправили в суд.
В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Кетовского районного отделения УФССП. Экс-пристава обвиняют в 56 эпизодах превышения полномочий и служебного подлога. По данным следствия, женщина закрывала десятки исполнительных производств, внося ложные сведения о невозможности розыска должников, чтобы улучшить служебные показатели. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Гибель бывшего мэра Калининграда в Курганской области.
Любивый погиб на охоте.
Трагическая новость пришла из Каргапольского округа: здесь на охоте погиб бывший глава Калининграда Евгений Любивый. По предварительной информации, инцидент произошел 7 января, и причиной смерти могло стать воздействие продуктов горения — экс-чиновник, предположительно, уснул в охотничьем лабазе с работающей конфоркой. Любивый возглавлял Калининград с 2021 по 2023 год, затем работал главврачом БСМП, откуда был уволен после скандала с задержаниями на Куршской косе. Он завершил политическую деятельность в Калининграде, как депутат городского Совета, в 2025 году.
Появился новый курганский миллионер.
Курганская область пополнилась новым миллионером по итогам тиража «Новогодний миллиард» лотереи «Русское лото». Один из жителей региона выиграл миллион рублей. Общая сумма выигрышей курганцев составила более 14 миллионов рублей. Всего выигрышными стали около 62 тысяч лотерейных билетов. Однако победитель лотереи пока не обратился за призом.
Мэр Науменко устроит чистку неэффективных чиновников.
Науменко планирует повысить эффективность городской администрации.
Мэр Кургана Антон Науменко анонсировал «чистку» кадров в городской администрации. На совещании с чиновниками глава города заявил о грядущих сокращениях тех, кто продемонстрировал наименьшую эффективность. Отмечается, что сокращения могут коснуться управления дорожного хозяйства и благоустройства. Науменко уже говорил руководителю структуры Дмитрию Паламину, что тот покинет место главы. К чиновнику появились претензии из-за ремонта дорог и наведения порядка во дворах. По словам источников, вслед за Паламиным уйдет и часть его подчиненных. По одной из версий, поста лишится руководитель «Дирекции парков и скверов Кургана» Андрей Викторов. Ему давали испытательный срок в три недели. Вероятно, за установленное время чиновник не смог решить проблемы.
Борьба со снегом.
Выпавший снег стал проблемой для управленцев.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал чиновников за неготовность к снегопадам. Глава региона отметил отсутствие тщательной подготовки и четкого плана действий в зимний период, в том числе и в Кургане. Правительство области поручило оказать помощь властям в налаживании работы в регионе со снежными завалами.
Бюджетникам повышается зарплата.
У бюджетников в регионе вырастет зарплата.
Хорошие новости пришли для представителей бюджетной сферы Курганской области. Правительство России направило региону почти 281 миллион рублей. Эти средства предусмотрены для частичного возмещения дополнительных затрат на повышение заработной платы бюджетникам, что позволит провести индексацию и поддержать региональный бюджет в начале года. Курганская область стала одним из 33 регионов, получивших такую федеральную поддержку.
В Кургане закрыли профилакторий РЖД.
Медучреждение закрыли перед праздниками.
В центре Кургана закрыли профилакторий РЖД на улице Станционной, 20а. Все работники были сокращены с выплатой компенсаций. По официальной версии ЮУЖД, причиной закрытия стала низкая востребованность услуг. Хотя жители отмечают высокое качество медицинских услуг и доступные цены, но плохой маркетинг не позволил привлечь достаточное количество клиентов. Услуги профилактики теперь будут доступны в ЧУЗ «РЖД-Медицина».