В России утвердили рекомендации по безопасности готовой еды

Рекомендации охватывают ключевые этапы работы с готовой продукцией от идентификации и маркировки до упаковки, хранения и логистики. Отдельный упор сделан на предотвращение микробиологического загрязнения и сохранение качества еды на всём пути от кухни до потребителя. В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о практических мерах, которые должны снизить риски для здоровья покупателей.
Документ уже прошёл апробацию среди участников ассоциации во втором полугодии 2024 года и в 2025 году. По итогам тестирования с начала 2026 года рекомендации планируется применять в пилотном режиме как обязательные требования при заключении договоров на поставку готовой еды. Инициативы Роспотребнадзора поддержала Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В ведомстве напомнили, что только в 2025 году в торговых сетях по всей стране было отобрано около 900 образцов готовой продукции. Лабораторные исследования показали, что 64% проб не соответствовали санитарным требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружили патогенную микрофлору. Эти данные, подчеркнули специалисты, подтверждают необходимость жёстких правил для рынка готовой еды.
Ранее Life.ru писал, что Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления кониной в Подмосковье. В Раменском городском округе были выявлены заболевшие, у которых отобрали биоматериалы и пробы пищевой продукции для лабораторных исследований.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.