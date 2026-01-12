В России утвердили рекомендации по безопасности готовой еды

В ведомстве напомнили, что только в 2025 году в торговых сетях по всей стране было отобрано около 900 образцов готовой продукции. Лабораторные исследования показали, что 64% проб не соответствовали санитарным требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружили патогенную микрофлору. Эти данные, подчеркнули специалисты, подтверждают необходимость жёстких правил для рынка готовой еды.