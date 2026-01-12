Ричмонд
Reuters: Трамп держит связь с лидерами оппозиции в Иране

СМИ раскрыли контакты президента США с иранской оппозицией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что находится в контакте с лидерами оппозиции в Иране. Об этом сообщает Reuters на фоне продолжающихся в стране протестов.

«Трамп заявил, что он в контакте с лидерами иранской оппозиции», — отмечают журналисты.

При этом, о каких именно оппозиционных иранских лидерах идет речь, не сообщается.

Ранее глава Белого дома пригрозил Ирану применить военную силу в стране.

В ответ верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют по указанию американского президента. Тогда он подчеркнул, что Трамп лишь делает вид, что поддерживает иранцев, а на деле преследует личные цели.

После этого Трамп заявил, что если Иран атакует объекты США, Вашингтон применит силу, превосходящую все, что испытывала ранее страна.

