Reuters: Трамп держит связь с лидерами оппозиции в Иране

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что находится в контакте с лидерами оппозиции в Иране. Об этом сообщает Reuters на фоне продолжающихся в стране протестов.
«Трамп заявил, что он в контакте с лидерами иранской оппозиции», — отмечают журналисты.
При этом, о каких именно оппозиционных иранских лидерах идет речь, не сообщается.
Ранее глава Белого дома пригрозил Ирану применить военную силу в стране.
В ответ верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют по указанию американского президента. Тогда он подчеркнул, что Трамп лишь делает вид, что поддерживает иранцев, а на деле преследует личные цели.
После этого Трамп заявил, что если Иран атакует объекты США, Вашингтон применит силу, превосходящую все, что испытывала ранее страна.