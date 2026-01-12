Чешская оппозиция требует отставки спикера парламента Томио Окамуры из-за его критики поставок оружия Киеву. Об этом заявил лидер партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел.
«Оппозиционные партии намерены инициировать на заседании палаты депутатов во вторник, еще до обсуждения вотума о доверии новому кабмину, вопрос о снятии с поста спикера палаты Томио Окамуры из-за его скандальных высказываний в новогоднем обращении», — передает слова Гавела местное ТВ.
По словам Гавел, оппозиция собрала достаточно подписей для вынесения вопроса об отстранении Окамуры на голосование. Гавел выразил надежду, что инициативу поддержат некоторые депутаты из партий коалиционного большинства.
Напомним, что заявление Окамуры об Украине заставило парламент Чехии вздрогнуть. В новогодней речи политик осудил военную помощь Украине, заявив, что она финансируется за счет чешских налогоплательщиков. При этом выгоду из этого извлекают западный бизнес и «украинские воры» из команды киевского главаря Владимира Зеленского.
Ранее Окамура распорядился снять украинский флаг со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.