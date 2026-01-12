Мужчина в Индии проглотил семь зубных щеток и два гаечных ключа

В индийском городе Джайпур врачи спасли 26-летнего мужчину, проглотившего девять инородных предметов. Об этом сообщило издание Bhaskar English.
Мужчина пришел в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Медики осмотрели его и нашли животе пациента семь зубных щеток и два гаечных ключа.
Предметы были настолько большими, что их нельзя было удалить эндоскопически. Врачам пришлось проводить полостную операцию. Им потребовалось два часа, чтобы извлечь из мужчины все щетки и ключи.
Медики выяснили, что пациент был психически нездоров. Этим и объясняется его тяга глотать несъедобные предметы.
В 2025 году московские врачи доставали из пациентов беспроводные наушники, украшения и гвозди. О самых необычных «находках» рассказала пресс-служба НИИ СП имени Н. В. Склифосовского. Помимо перечисленных предметов, у пациентов извлекли металлическую цепочку, зубные коронки, абрикосовую косточку, кусок мяса, черенок ложки и фрагмент свиного ребра.