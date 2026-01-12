Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина в Индии проглотил семь зубных щеток и два гаечных ключа

В индийском городе Джайпур врачи спасли 26-летнего мужчину, проглотившего девять инородных предметов. Об этом сообщило издание Bhaskar English.

В индийском городе Джайпур врачи спасли 26-летнего мужчину, проглотившего девять инородных предметов. Об этом сообщило издание Bhaskar English.

Мужчина пришел в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Медики осмотрели его и нашли животе пациента семь зубных щеток и два гаечных ключа.

Предметы были настолько большими, что их нельзя было удалить эндоскопически. Врачам пришлось проводить полостную операцию. Им потребовалось два часа, чтобы извлечь из мужчины все щетки и ключи.

Медики выяснили, что пациент был психически нездоров. Этим и объясняется его тяга глотать несъедобные предметы.

В 2025 году московские врачи доставали из пациентов беспроводные наушники, украшения и гвозди. О самых необычных «находках» рассказала пресс-служба НИИ СП имени Н. В. Склифосовского. Помимо перечисленных предметов, у пациентов извлекли металлическую цепочку, зубные коронки, абрикосовую косточку, кусок мяса, черенок ложки и фрагмент свиного ребра.