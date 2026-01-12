В Толмачёво 12 января задержали восемь рейсов

В новосибирском аэропорту Толмачёво 12 января скорректировали расписание сразу нескольких рейсов. С опозданием прибудут четыре самолёта, ещё четыре рейса задержаны на вылет. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.
На прилёт задерживаются два рейса из московского Шереметьево. Один самолёт должен был сесть в 6:50, однако ожидается в 9:35 — задержка составила 2 часа 45 минут. Второй рейс из столицы перенесли с 9:15 на 10:40, время ожидания увеличилось на 1 час 25 минут.
Рейс из Санкт-Петербурга по расписанию планировался на 7:05, но прибытие перенесли на 11:45 — задержка составила 4 часа 40 минут. Самолёт из Мирного должен был прилететь в 11:45, теперь его ожидают только в 19:05, задержка достигла 7 часов 20 минут.
Также изменилось расписание вылетов из Новосибирска. Первый рейс в Москву перенесли с 7:50 на 10:05, задержка составила 2 часа 15 минут. Второй столичный рейс сдвинули с 10:15 на 11:25 — на 1 час 10 минут. Вылет в Санкт-Петербург перенесли с 8:05 на 12:15, самолёт задержится на 4 часа 10 минут. Рейс в Мирный отправится в 13:00 вместо 11:30, задержка составила 1 час 30 минут.
Одной из причин сбоев в расписании стали погодные условия. В выходные в Москве и Санкт-Петербурге прошёл сильный снегопад, который повлиял на работу аэропортов и график авиаперевозок. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное время вылета и прилёта перед поездкой в аэропорт.