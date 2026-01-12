В Толмачёво 12 января задержали восемь рейсов

Также изменилось расписание вылетов из Новосибирска. Первый рейс в Москву перенесли с 7:50 на 10:05, задержка составила 2 часа 15 минут. Второй столичный рейс сдвинули с 10:15 на 11:25 — на 1 час 10 минут. Вылет в Санкт-Петербург перенесли с 8:05 на 12:15, самолёт задержится на 4 часа 10 минут. Рейс в Мирный отправится в 13:00 вместо 11:30, задержка составила 1 час 30 минут.