Дети катаются на тюбингах со спуска на Капитана Шефнера во Владивостоке

Сотрудники полиции Владивостока отреагировали на информацию из социальных сетей. В ходе мониторинга они обнаружили публикации о том, что жители используют в качестве горки для тюбингов опасный спуск на улице Капитана Шефнера, который был ранее перекрыт для движения из-за сложных погодных условий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".