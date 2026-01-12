Дети катаются на тюбингах со спуска на Капитана Шефнера во Владивостоке

Сотрудники полиции Владивостока отреагировали на информацию из социальных сетей. В ходе мониторинга они обнаружили публикации о том, что жители используют в качестве горки для тюбингов опасный спуск на улице Капитана Шефнера, который был ранее перекрыт для движения из-за сложных погодных условий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Этот участок дороги официально закрыт для проезда из-за снежных заносов и гололеда, однако некоторые родители сочли его идеальным местом для зимних забав. Дети катались на «ватрушках» прямо по проезжей части, что создавало прямую угрозу их жизни и здоровью, особенно в условиях плохой видимости.
Полицейские немедленно выехали на место и пресекли опасное развлечение. В настоящее время катание полностью прекращено. По данному факту проводится служебная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.