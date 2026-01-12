Константин Шестаков: Расчистка дорог Владивостока займет не менее трех дней

Основные силы дорожников и коммунальщиков сосредоточены на уборке трасс и межквартальных проездов. Так, во Владивостоке днем техника и люди сосредоточатся на внутриквартальных территориях и тротуарах, а ночью снова вернутся на центральные улицы.
По словам главы Владивостока Константина Шестакова, для полной очистки дорог потребуется трое суток, до пяти дней займет уборка тротуаров.
Как отметили в администрации, 12 января проверочные мероприятия совместно с прокуратурой стартуют во Владивостоке, где нерадивым УК и юридическим лицам будут выписаны предписания. Аналогичная работа уже началась в Большом Камне. На расчистке также задействована спецтехника МЧС и агентства по гидротехническим сооружениям.
К борьбе со стихией подключились и энергетики. За ночь удалось ликвидировать отключения электроэнергии в посёлках Черемшаны и Пластун, а до полудня планируется восстановить подачу света в селе Валентин.
Напомним, снежный циклон обрушился на регион 10 января, побив месячную норму осадков во Владивостоке, Уссурийске и Октябрьском районе. Снегопад, метель и гололед парализовали жизнь города, вызвав массовые отмены и задержки авиарейсов, а также 10-балльные пробки в первый рабочий день. Власти ввели режим свободного посещения для школ, детсадов и учреждений допобразования на 12 января. Оперативный штаб при правительстве края координирует круглосуточную работу по устранению последствий непогоды, а транспортная прокуратура держит ситуацию на особом контроле.