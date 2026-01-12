Константин Шестаков: Расчистка дорог Владивостока займет не менее трех дней

Напомним, снежный циклон обрушился на регион 10 января, побив месячную норму осадков во Владивостоке, Уссурийске и Октябрьском районе. Снегопад, метель и гололед парализовали жизнь города, вызвав массовые отмены и задержки авиарейсов, а также 10-балльные пробки в первый рабочий день. Власти ввели режим свободного посещения для школ, детсадов и учреждений допобразования на 12 января. Оперативный штаб при правительстве края координирует круглосуточную работу по устранению последствий непогоды, а транспортная прокуратура держит ситуацию на особом контроле.