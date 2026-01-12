Крещение снегом и морозом: россиян предупредили о суровом катаклизме

Интересно, что Москве, по словам Ильина, даже повезет по сравнению с соседними регионами. В то время как в западных районах Центрального федерального округа ночью со вторника по четверг будет −17…-22°С, столица окажется в более теплой части циклона. Так что наши −16°С — это еще относительно «щадящий» вариант.