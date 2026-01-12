Крещение снегом и морозом: россиян предупредили о суровом катаклизме

Приготовьтесь к морозной, но без экстремальных сюрпризов неделе. Первая полноценная рабочая неделя после новогодних праздников будет по-настоящему зимней.
О том, чего ждать от погоды с 12 по 18 января и какая аномалия ожидает столицу на Крещение, в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Стужа, но не рекордная: что обещают синоптики на неделе.
Главная новость для тех, кто боится лютых морозов, — обойдется. По крайней мере, в ближайшие семь дней. Специалист дает четкий прогноз: сильных морозов на этой неделе не предвидится. Однако расслабляться не стоит — столбики термометров будут уверенно держаться в минусовой зоне.
«В Москве на следующей неделе никаких сильных морозов ожидать не стоит. В среднем температура днем будет в пределах −7…-11 градусов, ночью — до −16 градусов», — отмечает эксперт.
Интересно, что Москве, по словам Ильина, даже повезет по сравнению с соседними регионами. В то время как в западных районах Центрального федерального округа ночью со вторника по четверг будет −17…-22°С, столица окажется в более теплой части циклона. Так что наши −16°С — это еще относительно «щадящий» вариант.
Снежная история продолжается: каких ждать сугробов?
Россия только-только откапывается от снегопада, который 9 января вошел в пятерку сильнейших за 146 лет наблюдений. Высота сугробов, по словам синоптика Михаила Леуса, уже превысила климатическую норму. Что же дальше? Продолжит ли зима атаковать столицу белыми хлопьями?
Александр Ильин успокаивает: самый мощный циклон уже позади. Наступающая неделя принесет лишь легкое напоминание о его силе. Ожидается, что снег будет идти в понедельник и вторник, но его интенсивность не будет и близко сравнима с прошлыми аномалиями.
«Снегопад будет небольшим, за период около двух суток выпадет всего 5−7 сантиметров осадков», — пояснил синоптик.
Таким образом, коммунальным службам дается небольшая передышка, а жителям города не стоит опасаться новых транспортных коллапсов из-за снежных заносов.
Тишина перед крещенской стужей: когда ждать пика морозов.
Поводы для тревоги у теплолюбивых граждан появятся в конце следующей недели. Если первые рабочие дни пройдут в режиме стандартной зимней погоды, то к их завершению ситуация резко изменится. Синоптик связывает это с приближением одного из главных православных праздников.
«Ближе к Крещению мороз будет усиливаться, температура опустится ниже 20 градусов», — предупреждает Александр Ильин.
Точная дата, когда стоит ждать усиления холода, — понедельник, 19 января, день Крещения Господня. Именно тогда температура, по прогнозам, уверенно перешагнет отметку в −20°С.
Это серьезное испытание для городской инфраструктуры и здоровья горожан, особенно для тех, кто планирует принять участие в традиционных купаниях.
Крещенские морозы: традиция и безопасность.
Предупреждение синоптиков особенно актуально в свете народных традиций. Напомним, 19 января многие православные верующие, следуя древнему обычаю, трижды окунаются в ледяную купель, символизирующую реку Иордан. Этот обряд совершается в память о крещении Иисуса Христа Иоанном Предтечей.
Однако медики постоянно предостерегают: такие экстремальные процедуры требуют серьезной подготовки и абсолютного здоровья. Морозы, обещающие быть ниже −20°С, многократно повышают риски переохлаждения, спазма сосудов и, как следствие, серьезных проблем с сердцем.
Как пережить морозную неделю в Москве.
Подводя итоги прогноза от Александра Ильина, можно составить план на неделю:
· Начало недели (12−14 января): умеренные морозы до −11°С днем и до −16°С ночью. Периодический, но не сильный снег. Погода диктует необходимость теплой одежды, но не чрезвычайных мер.
· Середина недели: похолодание продолжится, снегопады окончательно прекратятся. Самое время проверить исправность систем отопления и утеплить окна.
· Конец недели и Крещение (18−19 января): резкое усиление морозов. В Крещенский сочельник (18 января) и особенно в сам праздник Крещения (19 января) температура упадет до −20°С и ниже. Выходя на улицу, необходимо одеваться максимально тепло, избегать долгого пребывания на холоде и быть предельно осторожными при участии в зимних активностях.
Остается следить за официальными прогнозами и готовиться к классической русской зиме — снежной, морозной и по-настоящему крещенской.