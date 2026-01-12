Усмирение «Бури»: ВС РФ готовы уничтожить переданные США Киеву ЗРК Tempest

В сеть попали кадры работы новейшего американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Tempest, переданного Украине для тестирования в зоне специальной военной операции. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл секреты этой установки и истинные цели Пентагона.
Испытание в бою.
Кнутов объяснил, что Украина и зона СВО стали испытательным полигоном для перспективного оружия, которое США планируют в будущем принять на вооружение.
«Передавая ВСУ ЗРК Tempest, США планируют получить результаты тестирования установки в боевых условиях, внести необходимые корректировки и уже потом предлагать ее Пентагону для принятия на вооружение», — подчеркнул Кнутов.
«Выстрелил и забыл»: как работает ракета стоимостью в 150 000 долларов.
Эксперт детально описал принцип действия комплекса, главной особенностью которого является применение ракет AGM-114 Hellfire в нестандартной роли.
«ЗРК Tempest предназначена для борьбы с беспилотниками самолетного типа, а также низколетящими целями. Включает в себя радиолокационную станцию и две пусковые установки для запуска ракет AGM-114 большой дальности типа Hellfire. Обычно они используются как ракеты воздух-земля, но американцы приспособили их, в том числе, и в качестве ракет противовоздушной обороны», — рассказал Кнутов.
При этом каждая такая ракета — дорогостоящий боеприпас. «Одна ракета Hellfire стоит 100−150 тысяч долларов, поэтому можно говорить о достаточно высокой цене с учетом стоимости дронов, по которым этими ракетами будут стрелять», — отметил он.
Ключевая технология комплекса — принцип «выстрелил и забыл». «Ракета оснащена активной головкой самонаведения. Вначале используется инерциальная система, ракета влетает в квадрат, где, предположительно, находится цель, включается активная головка самонаведения, захватывает цель и уничтожает ее», — уточнил эксперт.
Багги вместо танка: плюсы и минусы американской новинки.
Главная особенность Tempest — его платформа. Комплекс смонтирован на легком внедорожнике-багги, что, по мнению эксперта, является палкой о двух концах.
«У нового комплекса есть важная особенность. Это шасси, которые используются в виде багги. Автомобиль баги отличается хорошей проходимостью и относительно невысокой ценой, при этом он практически не бронированный», — отметил Кнутов.
Именно эта мобильность определяет тактику применения и одновременно делает комплекс крайне уязвимым. «ЗРК Tempest создали на базе багги. Получилась машина с хорошей проходимостью, но практически без брони. Учитывая это, ЗРК будет применяться в тылу вместе с мобильными группами ПВО или будут использоваться для прикрытия каких-то важных объектов», — объяснил военный эксперт.
Ограничения, которые ставят крест на эффективности.
Кнутов обратил внимание на еще одно серьезное конструктивное ограничение, снижающее живучесть комплекса в реальном бою. «Еще один минус — у этой установки всего две ракеты, потом ее надо перезаряжать. То есть, рядом должен быть склад либо машина с ракетами», — заявил он.
Это означает, что комплекс не может вести длительный бой и после двух выстрелов становится особенно уязвимым в процессе перезарядки, которая должна происходить в непосредственной близости от передовой. Такая логистическая привязка значительно упрощает задачу по его обнаружению и нейтрализации.
Как ВС РФ ответят на Tempest.
По словам Кнутова, в арсенале ВС РФ достаточно вооружения для борьбы с этой новинкой.
«Если ЗРК Tempest противник будет использовать в районе боевых действий на передовой, то установку могут легко достать артиллерия и FPV-дроны. Если ЗРК Tempest будет использоваться в тылу противника, то ее могут уничтожить “Герани”», — добавил он.
Таким образом, мобильность Tempest, достигнутая, в том числе, за счет отсутствия брони, и его ограниченный боекомплект делают комплекс достаточно легкой целью для современных высокоточных средств поражения и массированных атак дронов-камикадзе.