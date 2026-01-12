Усмирение «Бури»: ВС РФ готовы уничтожить переданные США Киеву ЗРК Tempest

«ЗРК Tempest предназначена для борьбы с беспилотниками самолетного типа, а также низколетящими целями. Включает в себя радиолокационную станцию и две пусковые установки для запуска ракет AGM-114 большой дальности типа Hellfire. Обычно они используются как ракеты воздух-земля, но американцы приспособили их, в том числе, и в качестве ракет противовоздушной обороны», — рассказал Кнутов.